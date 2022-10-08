Перепутал Алиева с Зозулей: видео забавного ляпа комментатора в матче Колос – Ингулец

В воскресенье, 7 октября, Колос и Ингулец встретились в 6-м туре УПЛ. Не обошлось в матче без курьеза от комментатора встречи.

Кто же не ошибается

Комментатором поединка стал Владислав Шалот. В одном из эпизодов опытный комментатор спутал двух бывших игроков сборной Украины.

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В телетрансляцию попал Александр Алиев, который взял в руки оружие после 24 февраля и стал на защиту своей страны. Алиев нашел несколько часов свободного времени, чтобы насладиться футболом от Колоса и Ингульца. Как видим, Александр посетил матч в военной форме ВСУ.

Однако комментатор вместо бывшего футболиста Динамо увидел в кадре Романа Зозулю. Алиев пошутил бы из такого комментаторского ляпа.

Роман Зозуля на экране. Экс-нападник национальной сборной Украины, Днепра. Посетил Ковалевку, чтобы понаблюдать за матчем вживую,

– сказал во время трансляции комментатор.

Видео ляпа комментатора

Напомним, что матч Колос – Ингулец не порадовал нас голами. Итоговый счёт поединка 0:0.

Зозуля, с 2014 года поддерживающая украинскую армию, продолжает помогать ВСУ на расстоянии из Испании.