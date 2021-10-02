Колос одержал вторую победу в УПЛ с новым тренером: видео

В субботу, 2 октября, матчем Колоса и Черноморца продолжился 10 тур украинской Премьер-лиги. Победителем матча в Ковалевке стали хозяева поля.

Колос – Чорноморец 2:1

Голы: Лысенко, 15, Ренанн, 59 – Смирный, 29

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Под руководством Сергея Кузнецова "колоски" уже побеждали, однако все равно ситуация в турнирной таблице для хозяев поединка выглядит далеко не самой радужной.

В частности, уже по итогам десятого тура Колос мог обогнать коллектив Юрия Мороза, но для этого "морякам" полагалось переступить через себя, и одержать победу на чужом поле по примеру того, как они это делали в гостях у Мариуполя (3:2) в недавнем прошлом.

Хозяева поля открыли счет на 15-минуте матча. Вантух выносил мяч с левого фланга своей штрафной, но попал в голову Кадири, отскок от которого в падении замкнул Лысенко.

Видео гола Лысенко

Черноморец восстановил равенство на 29-й минуте, когда подача штрафного с правого фланга привела к серии панических выносов, после которой Вантух с левого фланга прострелил еще раз, а Смирный красиво отправил мяч в сетку пяткой.

Видео гола Смирного

После перерыва "колоски" вновь вышли вперед – навес с правого фланга от Ситчинавы на дальней штанге завершил Ренанн.

Видео гола Ренанна

В итоге, ковалевцы одержали важную победу и с 11 очками поднялись на 9 строчку в УПЛ. Черноморец остался на 14 месте (6 очков).

Колос – Черноморец видеообзор