Александрия вырвала победу над Колосом в поединке с ливнем упущенных моментов: видео

Александрия сумела победить Колос в матче 5 тура украинской Премьер-лиги. Победу Александрии в драматичном поединке принес единственный гол Владислава Бабогло.

Колос – Александрия 0:1

Гол: Бабогло, 51

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В первом тайме у команд было несколько хороших моментов для гола, однако они не смогли отличиться. На 12 минуте две возможности были у гостей.

Сначала Цуриков нанес удар издалека в "девятку" ворот. Но на пути голу стал Маханьков, который перевел мяч на угловой. Сразу после подачи из угла поля дальний удар нанес Демченко.

Вратарь Колоса ошибся и не смог зафиксировать мяч в руках. К счастью для Маханькова, никто из игроков Александрии не был на добивании и он таки забрал мяч в руки.

Свою первую возможность "колоски" имели после ошибки Дубры: защитник Александрии замедлил перед собственной штрафной и Ситчинава перехватил мяч. Ника пробил низом из пределов штрафной, но не попал в ворота.

Еще один момент у хозяев был после того, как атаку разогнал Кариока. Бразилец вывел на ударную позицию Чурко, но тот пробил в руки Билыку. Сам же Кариока продолжил атаку и также нанес удар в руки голкиперу.

Александрия могла выйти вперед благодаря моменту у Кожушко. Футболист уже посадил на пятую точку голкипера и пробил в нижний угол. Но на пути голу стал защитник.

Эффектный гол Бабогло

Сразу после перерыва Александрия открыла счет в игре. Гости отличились после подачи углового. В частности, Бабогло эффектно вбежал в штрафную соперника и мощно пробил головой!

Видео гола Бабогло

Парад потерянных моментов

Колос ответил только на 70 минуте. Свежий Богданов приложился к мячу и попал в створ ворот. Однако Билык спас партнеров.

Свой момент был у Александрии. Третьяков отдал тонкую передачу на Одарюка в штрафной. Тот в хоккейном стиле пытался переиграть голкипера, однако не попал в ворота.

Еще один момент у команды Юрия Гуры был в результате индивидуальных действий Ковальца. Кирилл красиво закручивал мяч в сетку ворот Колоса, но также не попал.

Неплохую возможность сравнять счет Колос имел на 79 минуте, когда Гавриш выполнил штрафной. Виталий технично перебросил стенку, но пробил выше ворот.

Хотя Колос и создавал моменты впереди, но одновременно действовал неуклюже в обороне. На 82 минуте Ковалец получил мяч в штрафной соперника, обыграл соперника и пробил. Маханьков сумел забрать мяч в руки только потому, что Кирилл неудачно пробил.

Парад нереализованных моментов продолжился на 85 минуте. После подачи углового Лысенко пробил головой в угол ворот Билыка, но с линии мяч вынес Мирошниченко.

На 88 минуте гол-красавец мог забить Бабогло. Игрок Александрии пробил с разворота, но на пути результативному удару стал все тот же Маханьков. Очередное спасение от голкипера "колосков"!

На последней компенсированной минуте игры Богданов нанес еще один дальний удар по воротам. Но Билык не был настроен пропускать и очередным спасением принес Александрии победу.