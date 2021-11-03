Хоккеист умер в 24 года после потери сознания в матче: детали трагедии

3 ноября скончался 24-летний словацкий хоккеист Борис Садецки. Спортсмен скончался после потери сознания в матче чемпионата Словакии.

Хоккеист прямо со спортивной арены был доставлен в реанимацию.

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"Со скорбью в сердцах мы сообщаем о смерти Садецки и выражаем соболезнования его близким. Клуб не будет раскрывать дополнительную информацию до консультации с родными Бориса", – говорится в сообщении пресс-службы Братиславы.

Что известно о Садецки