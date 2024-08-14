Клуб Чеберко выбил звездный Интер в украинском дерби Кубка МЛС

Ночью, в 2:40, по киевскому времени, в рамках кубка МЛС между собой встретились Коламбус Крю в котором играет Евгений Чеберко и Интер Майами – Сергея Кривцова.

Кубковая игра двух американских клубов была очень напряженная и никто из соперников не хотел уступать. В итоге голевой перестрелки между Интер Майами и Коламбус Крю победу одержал коллектив, который представляет Евгений Чеберко, пишет 24 канал.

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Противостояние украинцев в кубке МЛС

Команда Бекхэма активно начала игру 1/8 финала кубка МЛС и отличилась первой. Впоследствии Интер Майами на 62-й минуте удвоил преимущество благодаря голу Гомеса, счет стал 2:0.

Хозяева не собирались сдаваться и вырвали победу над командой Кривцова. За 13 минут до завершения матча игроки Коламбус Крю трижды отличились в ворота гостей и завоевали путевку в следующий раунд кубка МЛС.

Видеообзор матча Коламбус Крю – Интер Майами:

Украинский центрбек Коламбус Крю Евгений Чеберко провел на поле 81-ю минуту, а его соотечественник Сергей Кривцов не появился на поле до конца матча. В четвертьфинале команда Чеберко сыграет против Нью-Йорк-Сити, 18 августа.