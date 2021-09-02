Коль получил второе "серебро" в Токио: пловцы принесли Украине уже 38 медалей на Паралимпиаде
2 сентября 2021 , 12:56Читати новину українською
Источник:24 канал
Антон Коль – двукратный призер Паралимпийских игр в Токио. Украинский пловец второй раз подряд финишировал вторым.
Второй серебряный заплыв Коля
Антон Коль представлял Украину в классе S1 на дистанции 50 метров на спине. Пловец принес Украине 82 медаль в Токио.
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31-летний спортсмен преодолел дистанцию со вторым временем (1:13.78). Паралимпийским чемпионом стал Ияд Шабали из Израиля. Тройку лидеров замкнул итальянец Франческо Беттелла.
Для Коля эта серебряная медаль стала уже второй в Японии. До этого Антон взобрался на вторую ступеньку пьедестала на дистанции 100 метров на спине в классе S1. Всего в его карьере уже четыре паралимпийские награды (две "бронзы" в Рио-2016).
- Украинские паралимпийцы принесли уже 82 медали в Токио (20 золотых, 38 серебряных и 24 бронзовые). Украина остается в топ-5 лучших сборных общего медального зачета.
- Спортсмены в плавании получили для Украины уже 38 наград.