"Свитолину трудно победить где угодно": соперница украинки о матче на US Open

Американка Коко Гофф прокомментировала матч против Элины Свитолиной в 1/16 финала на Открытом чемпионате США. Теннисистка считает украинку сложной соперницей.

В пятницу, 30 августа, состоялись матчи 1/16, где в одном из них Элина Свитолина противостояла Коко Гофф. Украинка уступила американке во втором и третьем сетах.

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Что сказала Хофф о победе над Свитолиной

Американская теннисистка отметила, что в конце первого сета ей показалось, что она проиграла где-то восемь очков подряд. Впоследствии она пошла в уборную и вернулась совсем другим человеком.

Я из тех игроков, которые не смотрят на рейтинги или что-то подобное. Я отношусь ко всем одинаково. Для меня это весомая победа, потому что я знаю, что Элину тяжело победить где угодно, но особенно тяжело на турнире Grand Slam. За последние месяцы она хорошо играла на ранних этапах турниров. Каждый раз, когда я играю с ней, это тяжелый матч, поэтому я счастлива, что прошла дальше,

– рассказала Коко Гофф.

Отметим, что в следующем круге US Open Коко Гофф встретится с Эммой Наварро, которой в третьем круге уступила другая украинка, Марта Костюк.