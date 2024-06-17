После позорного поражения: Мудрика выбрали Львом матча с Румынией

После матчей сборной Украины традиционно болельщики выбирают Льва матча. На этот раз титул отдали Михаилу Мудрику.

В понедельник, 17 июня, Украина потерпела разгромное поражение от Румынии. Матч закончился со счетом 3:0.

Читайте также "Стыдно смотреть в глаза болельщикам": Зинченко прокомментировал поражение от румын

Мудрика выбрали Львом матча

Игроку "Челси" отдали свой голос 20% болельщиков.

В топ-3 вошли также Андрей Лунин (19%) и Александр Зинченко (11%).



Михаила Мудрика выбрали Львом матча / Фото с телеграм-канала УАФ

В прошлом матче титул отдали Виталию Миколенко, который получил травму. Это была товарищеская игра с Молдовой, где Украина победила 0:4.

Напомним, что 21 июня Украина сыграет со Словакией.