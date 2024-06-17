После позорного поражения: Мудрика выбрали Львом матча с Румынией
17 июня 2024, 19:40Читати новину українською
Источник:УАФ
После матчей сборной Украины традиционно болельщики выбирают Льва матча. На этот раз титул отдали Михаилу Мудрику.
В понедельник, 17 июня, Украина потерпела разгромное поражение от Румынии. Матч закончился со счетом 3:0.
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Мудрика выбрали Львом матча
Игроку "Челси" отдали свой голос 20% болельщиков.
В топ-3 вошли также Андрей Лунин (19%) и Александр Зинченко (11%).
Михаила Мудрика выбрали Львом матча / Фото с телеграм-канала УАФ
Напомним, что 21 июня Украина сыграет со Словакией.