Ребров может не вызвать в сборную двух лидеров: кто пропустит оставшиеся матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Украины, Сергей Ребров, планирует кардинально изменить заявку команды на октябрьские матчи Лиги наций. Наставник даже может не вызвать двух опытных игроков.

Уже вскоре Сергей Ребров объявит заявку сборной Украины на октябрьские матчи Лиги наций. Однако сразу двух авторитетных игроков могут не вызвать в национальную команду.

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Кто окажется вне заявки сборной

По информации журналиста Игоря Бурсаба, Сергей Ребров не вызовет в национальную команду защитника Арсенала Александра Зинченко и полузащитника Динамо Андрея Ярмоленко.

В последние недели Зинченко восстанавливается после повреждения, поэтому его отсутствие вполне логично, а вот насчет Ярмоленко, то причины его отсутствия на октябрьских матчах неизвестны.

Отметим, что следующие матчи Лиги наций Украина сыграет 11 октября против Грузии и 14 октября против Чехии.