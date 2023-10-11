Звездный Надаль и две топ-теннисистки: Australian Open анонсировал громкие камбеки на турнире-2024

На ближайшем соревновании Grand Slam болельщиков ожидает возвращение нескольких звезд тенниса. Среди них и "король почвы", который готовится к последнему сезону в карьере.

Этот год оказался ужасающим для одного из лучших теннисистов Рафаэля Надаля. На Australian Open в январе испанец выбыл во втором круге из-за травмы бедра.

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После этого Рафа решил взять паузу в карьере, которая затянулась на весь год. Испанец признавался, что хотя лучше подготовиться к 2024 году, который должен стать последним в его карьере.

Возвращение Надаля и Осаки

Тем временем уже стало известно, что Надаль примет участие в Australian Open-2024. Об этом объявил директор турнира Крэйг Тайли. Рафаэль ранее дважды побеждал на соревнованиях в Мельбурне, а в общей сложности имеет в своем активе 22 титула Grand Slam.

Кроме того, организатор Australian Open объявил о возвращении на турнир двух топ-теннисисток. Среди них и экспершая ракетка мира Наоми Осака, имеющая два титула австралийского Grand Slam.

В начале 2023 года японка снялась с АО из-за беременности, но к новому турниру должна подойти в боевой готовности. Также ожидается и возвращение немки Анжелик Кербер, которая тоже прервала карьеру в ожидании появления ребенка.

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К слову, в этом сезоне в тур после беременности вернулись Элина Свитолина и Каролин Возняцки. Их участие в Australian Open-2024 также ожидается. Напомним, что действующими победителями турнира Grand Slam являються Новак Джокович и Арина Сабаленко.