Футзал в условиях военного положения быть: в Украине стартует новый сезон

26 августа 2022 , 14:55
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Источник:

фейсбук Ассоциации футзала Украины

Следом за стартом УПЛ по футболу в Украине свое начало возьмет футзальный сезон среди мужских команд. Экстра-лига 2022/2023 будет поделена на две группы.

Фанаты футзала радуются

Первый тур Экстра-лиги запланирован на 3 сентября. В преддверии старта нового сезона в составах команд произошло немало изменений. Некоторые усилили свой состав игроками сборной Украины, а кто-то наоборот стал менее конкурентоспособными.

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Чемпионат Украины среди мужских клубов будет разделен на две группы – "Запад" и "Центр". В обеих группах будет по 5 команд.

Следует отметить, что у Львова и Киева будут по два представителя в новом сезоне-2022/2023.

Группа "Запад"

  • Ураган (Ивано-Франковск)
  • Энергия (Львов)
  • Кардинал-Ровностандарт (Ровно)
  • Сокол (Хмельницкий)
  • in. IT (Львов)

Группа «Центр

  • ХИТ (Киев)
  • Черкассыоблэнерго (Черкассы)
  • Спасатель (Ромны)
  • CLUST (Киев)
  • Харьков (Харьков)

Формат нового сезона

В первой части чемпионата команды сыграют каждая с каждой в два круга. После этого проведут 5 туров, где клубы двух групп сыграют между собой.

На третьем этапе чемпионата клубы снова сыграют по своим группам, но уже не в два круга, а в один. На последнем этапе матчи команд проведут между группами. После чего состоится плей-офф.

  • Отметим, что в преддверии старта Экстра-лиги проходит Кубок Непокоренных, который разделен на два региона. Ураган в финале одолел в серии пенальти Энергию и стал чемпионом турнира в группе "Запад".
  • 26 августа стартовал первый день соревнований для команд группы "Центр".
Автор: Софія Кулай