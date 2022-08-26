Футзал в условиях военного положения быть: в Украине стартует новый сезон
Источник:фейсбук Ассоциации футзала Украины
Следом за стартом УПЛ по футболу в Украине свое начало возьмет футзальный сезон среди мужских команд. Экстра-лига 2022/2023 будет поделена на две группы.
Фанаты футзала радуются
Первый тур Экстра-лиги запланирован на 3 сентября. В преддверии старта нового сезона в составах команд произошло немало изменений. Некоторые усилили свой состав игроками сборной Украины, а кто-то наоборот стал менее конкурентоспособными.
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Чемпионат Украины среди мужских клубов будет разделен на две группы – "Запад" и "Центр". В обеих группах будет по 5 команд.
Следует отметить, что у Львова и Киева будут по два представителя в новом сезоне-2022/2023.
Группа "Запад"
- Ураган (Ивано-Франковск)
- Энергия (Львов)
- Кардинал-Ровностандарт (Ровно)
- Сокол (Хмельницкий)
- in. IT (Львов)
Группа «Центр
- ХИТ (Киев)
- Черкассыоблэнерго (Черкассы)
- Спасатель (Ромны)
- CLUST (Киев)
- Харьков (Харьков)
Формат нового сезона
В первой части чемпионата команды сыграют каждая с каждой в два круга. После этого проведут 5 туров, где клубы двух групп сыграют между собой.
На третьем этапе чемпионата клубы снова сыграют по своим группам, но уже не в два круга, а в один. На последнем этапе матчи команд проведут между группами. После чего состоится плей-офф.
- Отметим, что в преддверии старта Экстра-лиги проходит Кубок Непокоренных, который разделен на два региона. Ураган в финале одолел в серии пенальти Энергию и стал чемпионом турнира в группе "Запад".
- 26 августа стартовал первый день соревнований для команд группы "Центр".