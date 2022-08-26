Футзал в условиях военного положения быть: в Украине стартует новый сезон

Фанаты футзала радуются

Первый тур Экстра-лиги запланирован на 3 сентября. В преддверии старта нового сезона в составах команд произошло немало изменений. Некоторые усилили свой состав игроками сборной Украины, а кто-то наоборот стал менее конкурентоспособными.

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Чемпионат Украины среди мужских клубов будет разделен на две группы – "Запад" и "Центр". В обеих группах будет по 5 команд.

Следует отметить, что у Львова и Киева будут по два представителя в новом сезоне-2022/2023.

Группа "Запад"

Ураган (Ивано-Франковск)

Энергия (Львов)

Кардинал-Ровностандарт (Ровно)

Сокол (Хмельницкий)

in. IT (Львов)

Группа «Центр

ХИТ (Киев)

Черкассыоблэнерго (Черкассы)

Спасатель (Ромны)

CLUST (Киев)

Харьков (Харьков)

Формат нового сезона

В первой части чемпионата команды сыграют каждая с каждой в два круга. После этого проведут 5 туров, где клубы двух групп сыграют между собой.

На третьем этапе чемпионата клубы снова сыграют по своим группам, но уже не в два круга, а в один. На последнем этапе матчи команд проведут между группами. После чего состоится плей-офф.