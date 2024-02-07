"Когда-то это было мечтой": Усик рассказал об общении с легендарным боксером

Украинец Александр Усик стремится стать абсолютным чемпионом мира в двух самых тяжелых дивизионах. Когда-то это уже удалось сделать Эвандеру Холифилду.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александр Усик рассказал об общении с бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях Эвандером Холифилдом. В свое время легендарный американец стал первым и остается единственным, кто выиграл все престижные титулы в крузервейте и хевивейте.

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Усик рассказал об общении с Холифилдом

"Я общаюсь с Эвандером Холифилдом напрямую, могу с ним переписываться, могу ему позвонить. Когда-то это было мечтой, а сейчас реально происходит.

Это хорошо. Вокруг очень много людей, которые хотят этого и которые помогают мне. Не только я один стану абсолютным чемпионом, а и те люди, которые помогают мне, тоже станут абсолютными чемпионами в супертяжелом весе", – сказал Усик.

Александр Усик уже был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Чтобы стать абсолютом в хевивейте, украинцу необходимо отобрать пояс WBC у британца Тайсона Фьюри.

Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, но он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.