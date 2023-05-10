Определилась дата прощального матча Селезнева: среди приглашенных гостей Мудрик и Довбик

В марте 2023 года Евгений Селезнев окончил свою футбольную карьеру. Стало известно, когда обладатель Кубка УЕФА проведет свой прощальный матч.

6 июня на стадионе "Авангард" в Ужгороде состоится последняя игра Евгения Селезнева, которая поставит точку на его яркой карьере. Нападающему так и не удалось воплотить свою футбольную мечту в реальность.

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Так и не стал лучшим бомбардиром в истории УПЛ

Селезнев остановился в 6 головах от звания лучшего бомбардира в истории УПЛ, Евгений идет третьим. Пока это звание разделяют сразу две легенды футбола – Сергей Ребров и Максим Шацких. В активе обоих по 123 гола. Евгений за свою карьеру наколотил 116 мячей.

Перед прощальным матчем Селезнева в Ужгороде состоится открытая тренировка (5 июня). В прощальном поединке Евгения не будут участвовать звезды шоу-бизнеса.

Среди приглашенных гостей фигурируют имена именитых бывших и действующих футболистов – Олега Протасова, Александра Хацкевича, Руслана Ротаня, Дарио Срны, Михаила Мудрика и Артема Довбика. Полный список приглашенных особо не разглашается, поэтому окончательно, кто сыграет в этом поединке, будет неожиданностью для всех.

Селезнев не только этим матчем официально простится с футбольной карьерой, но планирует собрать деньги для наших защитников. За вырученные средства будут куплены автомобили для бригад, которые останавливают врага на разных горячих направлениях.

В дальнейшем Селезнев планирует совместить свою жизнь с тренерской карьерой.

Главное о футбольной карьере Евгения Селезнева