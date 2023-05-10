Определилась дата прощального матча Селезнева: среди приглашенных гостей Мудрик и Довбик
Источник:"Будинок 42"
В марте 2023 года Евгений Селезнев окончил свою футбольную карьеру. Стало известно, когда обладатель Кубка УЕФА проведет свой прощальный матч.
6 июня на стадионе "Авангард" в Ужгороде состоится последняя игра Евгения Селезнева, которая поставит точку на его яркой карьере. Нападающему так и не удалось воплотить свою футбольную мечту в реальность.
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Так и не стал лучшим бомбардиром в истории УПЛ
Селезнев остановился в 6 головах от звания лучшего бомбардира в истории УПЛ, Евгений идет третьим. Пока это звание разделяют сразу две легенды футбола – Сергей Ребров и Максим Шацких. В активе обоих по 123 гола. Евгений за свою карьеру наколотил 116 мячей.
Перед прощальным матчем Селезнева в Ужгороде состоится открытая тренировка (5 июня). В прощальном поединке Евгения не будут участвовать звезды шоу-бизнеса.
Среди приглашенных гостей фигурируют имена именитых бывших и действующих футболистов – Олега Протасова, Александра Хацкевича, Руслана Ротаня, Дарио Срны, Михаила Мудрика и Артема Довбика. Полный список приглашенных особо не разглашается, поэтому окончательно, кто сыграет в этом поединке, будет неожиданностью для всех.
Селезнев не только этим матчем официально простится с футбольной карьерой, но планирует собрать деньги для наших защитников. За вырученные средства будут куплены автомобили для бригад, которые останавливают врага на разных горячих направлениях.
В дальнейшем Селезнев планирует совместить свою жизнь с тренерской карьерой.
Главное о футбольной карьере Евгения Селезнева
- За свою успешную карьеру 37-летний нападающий поиграл за целый ряд клубов – в структуре Шахтера, Днепра, российской Кубани, испанской Малаге, турецких Карабюкспоре, Акхисарспоре и Бурсаспоре, украинском Колоссе и Минае.
- Минай стал последним клубом в карьере Селезнева, за который выступал до 22 марта 2023 года.
- В текущем сезоне-2022/2023 Евгений провел за закарпатский клуб всего 1 матч.
- Провел 57 поединков за сборную Украины, в которых забил 11 голов.
- Всего за карьеру Селезнев отыграл 452 поединка – 181 мяч и 39 ассистов.
- Селезнев дважды был лучшим бомбардиром УПЛ (2010/2011 и 2011/2012).
- В сезоне-2008/2009 в составе Шахтера стал обладателем Кубка УЕФА.
- Селезнев трижды становился чемпионом Украины с Шахтером, дважды победителем Кубка Украины и однажды Суперкубком страны.
- Евгений получил два трофея с турецким Акхисарспором.