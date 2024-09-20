22-летняя украинская спортсменка 20 сентября должна была соревноваться в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации. Поединок с "нейтральной" Дианой Шнайдер был перенесен из-за дождя, сообщает 24 канал.

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Когда состоится четвертьфинальный поединок Марты Костюк

Сообщают, что все четвертьфинальные матчи хардового теннисного турнира WTA 500 в Сеуле были перенесены из-за дождя. Новая дата проведения – 21 сентября.

Кроме этого, было принято решение в этот же день провести полуфинальные поединки теннисного турнира. Подчеркнем, что Марта Костюк и Диана Шнайдер выйдут на корт вторыми на поле Grandstand.

Четвертьфинальный поединок между украинкой и "нейтральной" теннисисткой состоится после противостояния Виктории Томовой и Вероники Кудерметовой. Ориентировочное время матча – в 7:30 утра по киевскому времени.

Напомним, что на пути к четвертьфиналу южнокорейского WTA 500 Марта Костюк одолела в первом круге Аранчу Рус, а во втором раунде разгромила Гезер Уотсон.