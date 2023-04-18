В стиле Арестовича: журналист назвал термин, когда Ребров официально может возглавить сборную Украины

Сборная Украины по футболу ждет нового главного тренера перед следующим матчем отбора на Евро-2024. Слух о Сергее Реброве с каждым днем становится все больше.

Блогер Виктор Вацко добавил интриги в тему сватовства Сергея Реброва к рулю сборной Украины. Известный комментатор заявил, что будто УАФ уже договорилась с 48-летним наставником.

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Вацко: Павелко ходит доволен и говорит, что с Ребровым уже договорились

Вацко назвал срок, когда Украинская ассоциация футбола сможет официально объявить о подписании возглавляемого Аль-Айном контракта с Ребровым.

"Имею информацию из нашего футбольного капитолия, что Андрей Васильевич Павелко ходит доволен и говорит, что с Ребровым уже договорились. И итоговый этап, насколько я понял – юридически-экономические нюансы контрактов испанских помощников Реброва. Я думаю, что все это скоро будет финализировано", – рассказал блогер.

Также Вацко назвал продолжительность контракта Реброва по УАФ. И это далеко не десять лет, как говорили журналисты в ОАЭ.

Наши футбольные руководители ожидают, что 2 – 3 недели и обо всем можно будет объявлять уже официально, то есть все будет подписано. Речь идет о двух циклах – к Евро-2024 и к ЧМ-2026,

– добавил Вацко.

СМИ дал уже сватавшему Реброву в сборную Украины после ухода Александра Петракова. В прошлом матче против Англии (2:0) "сине-желтыми" руководил Руслан Ротань.

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Напомним, что у Сергея Станиславовича есть соглашение с Аль-Айном до конца текущего сезона-2022/2023, которое возглавляет с лета 2021 года.

Нынешний клуб украинца идет на 2-м месте в Про-лиге ОАЭ, имея в своем активе 44 балла. К лидеру Шабабу Аль-Ахли отставание в 5 баллов.

К слову. Следующий матч в отборе на Евро-2024 сборная Украины проведет 16 июня. Соперником "сине-желтых" будет Северная Македония.