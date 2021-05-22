Стала известна дата представления Де Дзерби главным тренером Шахтера

Шахтер вскоре объявит о подписании контракта с тренером Сассуоло Роберто Де Дзерби. Ожидается, что о назначении итальянца объявят 26 мая.

Об этом написал журналист Мирко Ди Натале. Сассуоло еще предстоит матч Серии А последнего тура против Лацио.

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Де Дзерби проведет последнюю тренировку "нероверди" 23 мая, как раз накануне матча против Лацио.

Кратко о назначении Де Дзерби