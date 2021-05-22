Стала известна дата представления Де Дзерби главным тренером Шахтера

Шахтер вскоре объявит о подписании контракта с тренером Сассуоло Роберто Де Дзерби. Ожидается, что о назначении итальянца объявят 26 мая.
Об этом написал журналист Мирко Ди Натале. Сассуоло еще предстоит матч Серии А последнего тура против Лацио.
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Де Дзерби проведет последнюю тренировку "нероверди" 23 мая, как раз накануне матча против Лацио.
Кратко о назначении Де Дзерби
- "Горняки" подпишут с 41-летним итальянцем контракт на 2 года. Пока неизвестно, последуют ли за тренером футболисты Сассуоло.
- В разное время сообщалось, что Де Дзерби хочет видеть в своей новой команде Андреа Консильи, Влада Кирикеша, Марлона, Жереми Бога, Мануэля Локателли и Филиппа Джуричича.
- В Сассуоло специалист работает с 2018 года. Контракт 41-летнего тренера с итальянской командой истекает 30 июня 2021 года. Тренер уже провел во главе команды 199 матчей.