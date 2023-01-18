Мудрик готов расстроить Клоппа: когда украинец может дебютировать за Челси

Михаил уже свыкся со статусом игрока лондонцев и рвется в бой за новую команду. Впрочем, есть вероятность, что дебюта придется ждать до февраля.

В воскресенье, 15 января, Челси объявил о подписании хавбека Шахтера Михаила Мудрика. Лондонцы не пожалели 70 миллионов евро на игрока, да и еще до 30 миллионов могут быть выплачены бонусами.

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Впрочем, даже несмотря на такой ценник украинцу не гарантировано место в стартовом составе. 24 канал. Сейчас же у Челси наметился дефицит игроков атаки – Стерлинг и Пулишич травмированы, а Фелиш отбывает дисквалификацию после удаления в дебютном поединке.

Когда дебютирует Мудрик

Поэтому вполне вероятно, что Михаил выйдет на поле уже в ближайшем матче "синих". Пройдет он уже в субботу, 21 января, когда подопечные Поттера сыграют в гостях против Ливерпуля. Если же нет, то дебюта за Челси Мудрику придется ждать больше двух недель.

Расписание ближайших матчей Челси:

ДАТА ВРЕМЯ (по Киеву) СУПЕРНИК ГДЕ СЫГРАЕТ ТУРНИР 21 января 14:30 Ливерпуль выезд АПЛ 3 февраля 22:00 Фулхем дома АПЛ 11 февраля 14:30 Вест Хэм выезд АПЛ 15 февраля 22:00 Боруссия Д выезд Лига чемпионов 18 февраля 17:00 Саутгемптон дома АПЛ

Кризис в Челси

Челси уже вылетел как из Кубка лиги, так и из Кубка Англии. В чемпионате "синие" пока разочаровывают. Команда Грэма Поттера идет аж на 10 строчке, отставая от топ-четверки на десять очков.

В Лиге чемпионов лондонцы заняли первое место в группе с Миланом, Зальцбургом и загребским Динамо. В 1/8 финала Челси будет противостоять дортмундской Боруссии.

. Трансфер Мудрика – пятый самый дорогой трансфер Челси на вход. Больше отдавали только за Кепу Аррисабагу, Уэсли Фофана, Кая Гаверца (по 80 миллионов), а также Ромелу Лукаку (113 миллионов).