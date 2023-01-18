Мудрик готов расстроить Клоппа: когда украинец может дебютировать за Челси
Михаил уже свыкся со статусом игрока лондонцев и рвется в бой за новую команду. Впрочем, есть вероятность, что дебюта придется ждать до февраля.
В воскресенье, 15 января, Челси объявил о подписании хавбека Шахтера Михаила Мудрика. Лондонцы не пожалели 70 миллионов евро на игрока, да и еще до 30 миллионов могут быть выплачены бонусами.
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Впрочем, даже несмотря на такой ценник украинцу не гарантировано место в стартовом составе. 24 канал. Сейчас же у Челси наметился дефицит игроков атаки – Стерлинг и Пулишич травмированы, а Фелиш отбывает дисквалификацию после удаления в дебютном поединке.
Когда дебютирует Мудрик
Поэтому вполне вероятно, что Михаил выйдет на поле уже в ближайшем матче "синих". Пройдет он уже в субботу, 21 января, когда подопечные Поттера сыграют в гостях против Ливерпуля. Если же нет, то дебюта за Челси Мудрику придется ждать больше двух недель.
Расписание ближайших матчей Челси:
|ДАТА
|ВРЕМЯ (по Киеву)
|СУПЕРНИК
|ГДЕ СЫГРАЕТ
|ТУРНИР
|21 января
|14:30
|Ливерпуль
|выезд
|АПЛ
|3 февраля
|22:00
|Фулхем
|дома
|АПЛ
|11 февраля
|14:30
|Вест Хэм
|выезд
|АПЛ
|15 февраля
|22:00
|Боруссия Д
|выезд
|Лига чемпионов
|18 февраля
|17:00
|Саутгемптон
|дома
|АПЛ
Кризис в Челси
Челси уже вылетел как из Кубка лиги, так и из Кубка Англии. В чемпионате "синие" пока разочаровывают. Команда Грэма Поттера идет аж на 10 строчке, отставая от топ-четверки на десять очков.
В Лиге чемпионов лондонцы заняли первое место в группе с Миланом, Зальцбургом и загребским Динамо. В 1/8 финала Челси будет противостоять дортмундской Боруссии.Стоит знать. Трансфер Мудрика – пятый самый дорогой трансфер Челси на вход. Больше отдавали только за Кепу Аррисабагу, Уэсли Фофана, Кая Гаверца (по 80 миллионов), а также Ромелу Лукаку (113 миллионов).