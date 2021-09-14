Когда сборная Украины по футболу сыграет в 2021 году

Сборная Украины в 2021 году проведет еще как минимум четыре матча, три из которых будут официальными. Два матча состоятся в Украине.

Сборная Украины по футболу продолжает выступать в отборе на Чемпионат мира 2022. Нашей команде осталось провести еще три матча в квалификации – одну игру против Финляндии на выезде и два матча против Боснии и Герцеговины – дома и в гостях.

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Также в расписании сборной Украины есть товарищеский матч против Болгарии, который тоже состоится в Украине.

Домашний матч против Боснии и Герцеговины сборная Украины проведет 12 октября во Львове. Товарищескую игру против Болгарии "сине-желтые" сыграют в Одессе на стадионе "Черноморец" 11 ноября.

Поэтому два матча сборная Украины сыграет в октябре, а еще два – в ноябре.

Календарь матчей сборной Украины по футболу в 2021 году

9 октября. Финляндия – Украина. Отбор на Чемпионат мира 2022. Хельсинки, Олимпийский стадион.

12 октября. Украина – Босния и Герцеговина. Отбор на Чемпионат мира 2022. Львов, "Арена Львов".

11 ноября. Украина – Болгария. Товарищеский матч. Одесса, стадион "Черноморец".

16 ноября. Босния и Герцеговина – Украина. Зеница, стадион "Билино Поле".

Больше в 2021 году сборная Украины не сыграет. Поэтому следующие матчи проведет уже в 2022 году. Если команда не сумеет занять первое место в своей группе, и будет второй в турнирной таблице, то придется сыграть матчи плей-офф квалификации. Они запланированы на март 2022 года. Однако в отличие от предыдущих квалификаций, на этот раз команды будут разделены на группы по четыре сборных (таких групп в целом будет три), где сначала будут полуфиналы, а победители сыграют в финале. Кто выиграет в финале – получит путевку на ЧМ-2022.