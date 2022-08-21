Ломаченко сразится с непобежденным американцем: названы дата и имя соперника

Украинский легковес решил возобновить карьеру, однако пока не готов к титульному бою против Хейни или Камбососа. Сначала Василию нужно будет преодолеть Джемейна Ортиса

Боксер Василий Ломаченко возвращается на ринг после продолжительного перерыва. Украинец поставил карьеру на паузу после того, как вступил в ряды теробороны Белгород-Днестровского в конце февраля.

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Из-за войны против россии Ломаченко не смог выйти на бой с Джорджем Камбососом за звание абсолютного чемпиона в легком весе. Выехать из Украины Василий решил только в августе, а возобновить карьеру – в октябре.

Уже стали известны дата и оппонент Ломаченко. На странице боксера в инстаграме сообщили о том, что Василий будет драться с Джемейном Ортисом. Поединок состоится 29 октября в Нью-Йорке.

Лишь после победы над Ортисом Василий сможет сразиться против Дэвина Хейни или Джорджа Камбососа. Именно Хейни боксировал с австралийцем в июне вместо Ломаченко и победил его. Их бой-реванш пройдет 15 октября.

Кто такой Джемейн Ортис