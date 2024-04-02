После выхода на Евро - в лазарет: известно, сколько Яремчук пропустит из-за травмы
Источник:Marca
Роман Яремчук продолжает находиться в лазарете Валенсии. Украинский форвард получил травму в первом же матче после возвращения из расположения сборной.
Украинский нападающий вышел в старте Валенсии в домашнем поединке Ла Лиги против Мальорки. Но уже на 17-й минуте был вынужден покинуть поле из-за травмы.
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Яремчук получил передачу и схватился за заднюю поверхность бедра, лёжа на газон. Вместо него на острие атаки "летучих мышей" вышел Диего Лопес. Матч, который продолжился без украинца, закончился нулевой мировой.
К сожалению, Роман не сумел из-за повреждения продолжить свою результативную игру уже на клубном уровне. Напомним, что львовянин стал героем сборной Украины в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024, отличившись по системе "гол плюс пас" в поединке против Боснии и Герцеговины. Яремчук вышел на последние 10 минут и стал "Львом матча" 1:2.
Теперь появилась новая информация о травме Яремчука. Ожидается, что Роман пропустит ближайшие 2-3 недели, то есть не поможет Валенсии в 2-3 поединках.
Какие матчи Валенсии пропустит Яремчук:
- 4 апреля против Гранады (на выезде);
- 15 апреля против Осасуны (на выезде);
- 20 апреля против Бетиса (дома).
Напомним, что украинец выступает в Валенсии на правах аренды до конца текущего сезона-2023/2024. Его права принадлежит бельгийскому Брюгге, где он не сумел раскрыться. За "летучих мышей" Роман провел уже 25 матчей, в которых забил 4 гола.
Не исключено, что Яремчук продолжит свои выступления в Испании, где ему очень нравится жить. Валенсия может продлить арендное соглашение на фоне хороших выступлений украинца.К слову. После 29-ти сыгранных поединков Валенсия идет на 8-м месте, набрав 41 балл.