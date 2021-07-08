Финал Евро-2020: когда и где сыграют сборные Италии и Англии

В воскресенье, 11 июля, состоится финал Евро-2020. Между собой сыграют сборные Италии и Англии. Что следует знать об этом матче – в материале Спорт 24.

Евро-2020 – это чемпионат Европы по футболу между национальными сборными. Турнир должен был состояться в 2020 году (отсюда и название Евро-2020). Но из-за пандемии коронавируса соревнования пришлось отложить на один год. И провести в 2021 году. Но название решили не менять (как и Олимпийские игры в Токио, которые тоже перенесли с 2020 года на 2021).

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В Евро-2020 приняли участие 24 команды. их разбили на шесть групп в четыре команды. В плей-офф турнира вышли по две лучшие команды из каждой группы. А также четыре из шести сборных, занявших третьи места в своих квартетах. К таким сборным попала и сборная Украины.

Финал Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля. Матч примет стадион "Уэмбли" в Лондоне. Начало матча в 22:00. За главный трофей сыграют сборные Англии и Италии.

Путь Англии и Италии в финал Евро-2020

Англия и Италия вышли из своих групп с первого места. Италия выиграла все три матча в своих группе, Англичане – два из трех. Единственная ничья – против Шотландии.

Календарь сложился так, что Италия матчи группового этапа проводила у себя дома – в Риме.

Еще больше повезло Англии. "Три льва" тоже сыграли в Лондоне три матча в группе, а затем и матч 1/8 финала против Германии. И только матч четвертьфинала против Украины англичане провели за пределами родного дома – в Риме.

Полуфинальный матч против Дании Англия снова сыграла в Лондоне. Здесь же состоится и финал.

Кто покажет финал Евро-2020 в Украине

Правами на показ матчей Евро-2020 в Украине владеет "Медиа группа Украина". Именно на каналах этого медиахолдинга и покажут финал. Это каналы "Украина", а также "Футбол 1" и "Футбол 2". Начало трансляции в 21:45. Сам матч начнется в 22:00.