Євро-2020 – це чемпіонат Європи з футболу між національними збірними. Турнір мав відбутися у 2020 році (звідси й назва Євро-2020). Але через пандемію коронавірусу змагання довелося відкласти на один рік. І провести у 2021 році. Але назву вирішили не змінювати (як і Олімпійські ігри в Токіо, які теж перенесли з 2020 року на 2021 рік).

До теми Скандальне рішення арбітра допомогло Англії перемогти Данію і вийти у фінал Євро-2020: відео

У Євро-2020 взяло участь 24 команди. їх розбили на шість груп до чотири команди. У плей-офф турніру вийшли по дві кращі команди з кожної групи. А також чотири з шести збірних, які посіли треті місця у своїх квартетах. До таких збірних потрапила і збірна України.

Фінал Євро-2020 відбудеться в неділю, 11 липня. Матч прийме стадіон "Вемблі" в Лондоні. Початок матчу о 22:00. За головний трофей зіграють збірні Англії та Італії.

Шлях Англії та Італії до фіналу Євро-2020

Англія та Італія вийшли зі своїх груп з першого місця. Італія виграла всі три матчі у своїх групі, Англійці – два з трьох. Єдина нічия – проти Шотландії.

Календар склався так, що Італія матчі групового етапу проводила в себе вдома – в Римі.

Ще більше пощастило Англії. "Три леви" теж зіграли в Лондоні три матчі в групі, а потім і матч 1/8 фіналу проти Німеччини. І лише матч чвертьфіналу проти України англійці провели за межами рідного дому – в Римі.

Півфінальний матч проти Данії Англія знову зіграла в Лондоні. Тут же відбудеться і фінал.

Хто покаже фінал Євро-2020 в Україні

Правами на показ матчів Євро-2020 в Україні володіє "Медіа група Україна". Саме на каналах цього медіахолдингу і покажуть фінал. Це канали "Україна", а також "Футбол 1" та "Футбол 2". Початок трансляції о 21:45. Сам матч розпочнеться о 22:00.