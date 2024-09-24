Главный тренер Арсенала назвал причину отсутствия Зинченко и назвал сроки его возвращения
Источник:ФК Арсенал
Наставник Арсенала Микель Артета назвал причину отсутствия Александра Зинченко в заявках команды. В частности он сообщил, когда игрок сможет вернуться.
В последнее время Александр Зинченко не попадал в заявки Арсенала. Микель Артета рассказал, что украинец все еще восстанавливается после травмы.
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Когда вернется Зинченко
Главный тренер Арсенала сообщил о состоянии украинца и сроке его возвращения.
Зинченко будет отсутствовать из-за травмы по крайней мере еще несколько недель,
– отметил Микель Артета.
С недавних пор украинец проводил большую часть времени в запасе. Наставник Арсенала не готов был выпускать футболиста на поле из-за его неудовлетворительной формы по состоянию на сейчас.
Напомним. У Александра Зинченко травма икроножной мышцы.
Отметим, что в сезоне-2023/2024 украинский футболист провел всего два матча, в которых не отметился никакими результативными действиями.