Главный тренер Арсенала назвал причину отсутствия Зинченко и назвал сроки его возвращения

Наставник Арсенала Микель Артета назвал причину отсутствия Александра Зинченко в заявках команды. В частности он сообщил, когда игрок сможет вернуться.

В последнее время Александр Зинченко не попадал в заявки Арсенала. Микель Артета рассказал, что украинец все еще восстанавливается после травмы.

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Когда вернется Зинченко

Главный тренер Арсенала сообщил о состоянии украинца и сроке его возвращения.

Зинченко будет отсутствовать из-за травмы по крайней мере еще несколько недель,

– отметил Микель Артета.

С недавних пор украинец проводил большую часть времени в запасе. Наставник Арсенала не готов был выпускать футболиста на поле из-за его неудовлетворительной формы по состоянию на сейчас.

Напомним. У Александра Зинченко травма икроножной мышцы.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 украинский футболист провел всего два матча, в которых не отметился никакими результативными действиями.