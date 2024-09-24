Останнім часом Олександр Зінченко не потрапляв у заявки Арсенала. Мікель Артета розповів, що українець все ще відновлюється після травми.

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Коли повернеться Зінченко

Головний тренер Арсенала повідомив про стан українця і термін його повернення.

Зінченко буде відсутній через травму принаймні ще декілька тижнів,

– зазначив Мікель Артета.

Віднедавна українець проводив більшість часу у запасі. Наставник Арсенала не готовий був випускати футболіста на поле через його незадовільну форму станом на зараз.

Нагадаємо. У Олександра Зінченка травма литкового м'яза.

Відзначимо, що у сезоні-2023/2024 український футболіст провів всього два матчі, у яких не відзначився жодними результативними діями.