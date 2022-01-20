Клубы УПЛ потратили рекордную сумму на трансферы

В этом сезоне клубы УПЛ потратили 68 миллионов евро на трансфер. Больше всего на переходы выделил донецкий Шахтер.

Хотя зимнее трансферное окно еще далеко до своего закрытия, клубы УПЛ уже потратили на приобретение новых футболистов рекордную за восемь сезонов сумму.

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По данным специализированного портала Transfermarkt, на новичков украинские клубы потратили 68 миллионов евро. Это почти в пять раз больше, чем за два предыдущих.

Конечно, лидером стоит Шахтер, который, собственно, и обеспечил львиную долю расходов, устроив масштабную закупку под Роберто Де Дзерби. На новых футболистов "горняки" потратили 58 миллионов евро. Почти 8 миллионов выделило на трансферы Динамо.

Впрочем, учитывая трансферные расходы последних восьми сезонов, с начала войны на Донбассе, показатель нынешнего – действительно впечатляет. Особенно на фоне прошлого сезона, когда клубы потратили лишь чуть больше миллиона евро, а самым дорогим трансфером стал переход Артема Довбика из Мидтьюланна в Днепр – 1 за 450 тысяч евро.

Трансферные расходы клубов УПЛ за последние 8 сезоне