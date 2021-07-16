Клубы УПЛ обязаны нанести на форму эмблему со слоганами "Слава Украине" и "Героям Слава"

Согласно регламенту УПЛ на сезон 2021/22 теперь каждый клуб должен нанести на игровую форму большую эмблему УАФ со слоганами "Слава Украине" и "Героям слава".

Эмблема должна быть размещена по центру на груди: между лого клуба и лого производителя экипировки.

К слову Шахтер первым сыграет во втором туре УПЛ, Динамо лишь дебютирует

Обязанность наносить эмблему УАФ распространяется на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка страны.

Как выглядит новый логотип УАФ: фото

Слоганы получили статус официальных

Слоганам "Слава Украине" и "Героям Слава" присудили футбольный статус, а затем утвердили эмблему. Это произошло во время Чемпионата Европы, когда УЕФА запретил национальной команде Украины играть в форме со слоганом "Героям Слава".