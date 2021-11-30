Также под подозрение полиции попали Наполи, Рома, Аталанта, Дженоа и Сампдория. Полицию заинтересовали завышенные цены на игроков во время обмена между клубами. Расследование проводится с осени 2020 года.

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В чем обвиняют клубы

Наиболее громким обменом последних лет на Апеннинах стал переход Виктора Осимхена из Лилля в Наполи за 80 миллионов евро. Неаполитанцы ради одного нигерийца не пожалели отдать голкипера Орестиса Карнезиса и трех игроков молодежной команды. По условиям соглашения, четыре футболиста Наполи обошлись Лиллю в 20 миллионов от суммы трансфера.

Федерация футбола Италии намерена провести собственное расследование, запросив информацию у полиции.

Что касается Ювентуса, то клубу предъявили подозрение в связи с фальшивой бухгалтерской отчетностью в 2018 – 2021 годах. Разница между показателями клуба и реальностью составляет 50 миллионов евро.

Также внимание привлек трансфер-обмен Пьянича на Артура в 2020-м году. Клубы тогда нашли путь, чтобы переход обоих футболистов обошелся всего в 50 миллионов евро.