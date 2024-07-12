Жестокие санкции: клубы Серии А могут быть отстранены от международных соревнований

Итальянских могут лишить участия в еврокубках и клубном Чемпионате мира. В частности страна может потерять право на проведение Евро-2032.

Член одной из итальянских партий предложил внести правки в Декрет о спорте положения, позволяющие клубам и футболистам напрямую обращаться в административные суды первой инстанции, минуя спортивные юрисдикции. А также предоставляет лигам полную уставную, нормативную, организационную и управленческую независимость от Итальянской федерации футбола (FIGC).

Читайте также Первое поражение "горняков" на сборах: Шахтер со сборниками уступил третьей команде Сербии

Италия может остаться вне международных турниров

Такая инициатива итальянских властей получила название “поправка Муле” в честь инициатора Джорджо Муле.

В частности правка предусматривает для Серии А право высказывать свое мнение относительно резолюций федерации, которые ее непосредственно касаются.

УЕФА и ФИФА рассматривают "поправку Муле" как вмешательство власти в спорт и уже отправили главе FIGC письмо, в котором выразили, что "поправка Муле" противоречит принципам и ценностям действующей футбольной системы.

Если поправка будет одобрена в первоначальном виде или в новой редакции, которая и дальше будет содержать элементы, упомянутые в этом письме, у нас не будет другого выхода, кроме как передать этот вопрос нашим руководящим органам для оценки возможных мер, включая возможное приостановление деятельности FIGC,

– говорится в тексте письма.

Отметим, что 7 итальянских клубов должны сыграть в еврокубках в новом сезоне. Среди них Интер, Милан, Ювентус, Аталанта, Болонья, Рома и Лацио