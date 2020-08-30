Криворожский "Кривбасс", возродить который поручил президент Владимир Зеленский, креативно подошел к насмешкам в СМИ из-за их фан-шопа.

Клуб провел свой дебютный матч после возрождения в первом предварительном раунде Кубка Украины-2020/21 против "Черкащины" (4:2). На нем и был замечен фан-шоп, название которого написали на английском fun shop вместо правильной fan shop, пишет ТСН.

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Поэтому клуб решил провести урок английского в соцсетях. На ролике тренер объясняет игрокам, что fun – это веселье, а fan – болельщик.

"До еврокубков у нас три года, мы еще успеем выучить английский", – говорится в видео.

"Кривбасс" и просьба Зеленского

В 1999-м и 2000 годах команда занимала третье место в чемпионате. В 2000 году команда дошла до финала Кубка Украины.

В 2013 году клуб лишили профессионального статуса за долги. После этого клуб выступал на любительском уровне в Днепропетровской области.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Новую Каховку заявил о восстановлении "Кривбасса". Этот вопрос он доверил своему соратнику еще с "95-го квартала" Юрию Корявченкову.