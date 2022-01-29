Клуб Серии А выиграл борьбу за нападающего Динамо
Источник:сайт Джанлуки Ди Марцио
Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что молодой форвард киевского Динамо Владислав Супряга вскоре перейдет играть в один из клубов Серии А.
Владислав Супряга перейдет в Сампдорию. По информации источника, украинец переедет в Геную на правах аренды на 18 месяцев. Соглашение будет содержать пункт о праве выкупа.
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Информацию также подтвердил известный инсайдер Фабрицио Романо. Ди Марцио также добавляет, что переход игрока Динамо не повлияет на попытки приобрести Жан-Пьера Нсаме у Янг Бойз.
Ранее сообщалось, что итальянцы могут арендовать Супрягу за 1 миллион евро с правом выкупа за 7, при этом клуб будет выплачивать футболисту половину зарплаты.
Супряга уже несколько раз мог перейти в клуб из Серии А, но каждый раз сделка не была завершена.
Карьера Супряги в Динамо
- В 2018 году перешел в структуру Динамо, покинув Днепр-1. В июле 2019-го был арендован днепрянами. Но после окончания аренды приехал обратно в столичный клуб.
- В сезоне-2021/2022 Супряга сыграл в бело-синей футболке всего 6 поединков, в которых не запомнился результативными действиями.
- Владислав не может помочь команде из-за травмы бедра. Последний раз выходил на футбольное поле в октябре в матче Лиги чемпионов против Барселоны (1:0).