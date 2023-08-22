Шахтер "отрекся" от борьбы: Русин заинтересовал еще один клуб из Европы, который может стать "трамплином"

Назарий Русин оказался довольно желанным игроком на европейском рынке. Еще один коллектив заинтересовался услугами форварда.

Назарий Русин заинтересовал клуб по бельгийскому чемпионату. Шахтер в свою очередь отходит от борьбы за нападающего.

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Переходный этап

Луганская Заря может хорошо подзаработать по продаже Назария Русина. Украинский нападающий в первую очередь заинтересовал английский Сандерленд, выступающий в Чемпионшипе. "Черные коты" поставили перед собой задачу вернуться в элиту "Туманного Альбиона" и надеются, что Русин, за которого они уже предложили 2 миллиона евро, поможет им в реализации задуманного. Заря в свою очередь расценивает форварда в 3 миллиона евро.

К тому же, Назарием активно интересуется донецкий Шахтер, в состоянии которого травмировался основной нападающий Лассина Траоре. Главный тренер "горняков" Патрик ван Лаувен хорошо знаком с умениями Русина, поэтому охотно хотел бы увидеть его в команде. Но вот донецкий клуб опровергает, что переговоры между Шахтером и Зарей о нападающем перешли в продвинутую стадию, поэтому его трансфер до состояния "кротов" достаточно маловероятен.

Назарию все же не пора расстраиваться, поскольку в Европе появился еще один претендент – Русином заинтересовался неназванный клуб по бельгийскому чемпионату. Стоит отметить, что стала трамплином в топовые чемпионаты не для одного украинца, в частности после выступлений в Бельгии в более именитые клубы перебрались такие игроки: Руслан Малиновский (Аталанта, Марсель, Дженоа), Роман Яремчук (Бенфика) и Николай Кухаревич (Свонси) . Может быть, такая судьба постигнет и Назария.

Выступления Русина

Назарий – питомец киевского Динамо, где и началась его профессиональная карьера. В состоянии "бело-синих" форвард провел 41 матч, в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста.

Период пребывания Русина в состоянии "бобров" переплетался со многими арендами. В частности, Назарий успел временно поиграть за Зорю, Днепра-1, Черноморец и польскую Легию (не смог себя хорошо проявить из-за проблем с характером).

Но вот в начале прошлого сезона Назарий стал полноценным игроком Зари, заплатившей за форварда 250 тысяч евро. Под руководством Патрика ван Леувена, использовавшего его на позиции вингера, Русин стал лучшим бомбардиром луганского коллектива в прошлом чемпионате (13 голов). В результате Назарий получил вызов в сборную Украины.