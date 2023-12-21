Топ-клубы Европы готовят обмен: Лунин может стать одноклубником Мудрика

Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин привлек к себе внимание ведущих клубов Европы. Надежная игра украинца в последних матчах может повлиять на дальнейшее развитие карьеры.

После травмы Кэпы Аррисабалаги свой шанс проявить себя получил Андрей Лунин. Теперь тренер Реала Карло Анчелотти не может определиться, кто из голкиперов у него первый номер.

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Интересный вариант для Лунина

Более того, мадридский клуб даже предложил Лунину продлить контракт. Впрочем, на украинского голкипера есть солидный покупатель в Англии.

По информации испанских СМИ, лондонский Челси рассматривает вариант с подписанием Лунина. В последних поединках боссы "пенсионеров" недовольны действиями Роберта Санчеса. Поэтому готовы осуществить обмен вратарями с Реалом: Кепа останется на постоянной основе в Мадриде, а Лунин отправится в Лондон.

Однако такой обмен голкиперами может произойти не раньше лета. Отметим, что контракт Лунина с Реалом истекает 30 июня 2025 года. Еще в начале сезона Андрей был настроен на смену клуба.

Лунин в сезоне 2023/24

В нынешнем сезоне Андрей Лунин сыграл 9 матчей за "сливочные" во всех турнирах.

С его участием Реал одержал 8 побед и только однажды сыграл вничью.

На счету Лунина четыре "сухих" матча. Всего в 9 поединках он пропустил 6 мячей.

Свой следующий матч Реал сыграет 21 декабря против Алавеса. На поединок против аутсайдера Ла Лиги Анчелотти поставит в рамку Кэпу Аррисабалагу.