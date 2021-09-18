Клуб из США предлагал Динамо почти 3 миллиона за Сироту: киевляне неожиданно отказали

Киевское Динамо в летнее межсезонье могло оформить трансфер Александра Сироты. Защитник мог перебраться за океан.

Трансфер в США

Чемпион УПЛ имел прекрасный шанс оформить трансфер 21-летнего защитника в американский чемпионат. Такой переход был бы выгодным для киевлян, ведь один из клубов МЛС предлагал солидную сумму за Александра Сироту.

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Пока неизвестно, какой именно клуб из США интересовался футболистом. Команда готова была заплатить за Сироту 2,8 миллиона долларов. Но такое предложение не устроило Динамо.

По данным Transfermarkt, переход Сироты оценен в 2 миллиона евро. Однако киевляне хотят выручить за перспективного центрбэка значительно больше. Контракт футболиста с Динамо рассчитан до конца сентября 2025 года.