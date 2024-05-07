Переговоры стартовали: лидер Шахтера может стать одноклубником украинца в АПЛ

В ближайшее трансферное окно ожидается несколько громких переходов украинских футболистов в европейские сильнейшие чемпионаты. Одним из них является полузащитник Шахтера Георгий Судаков.

Он находится в шорт-листах ряда топ-клубов. И уже сейчас идет борьба между ними за подписание игрока сборной Украины.

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Воссоединение друзей в Лондоне

Сообщается, что проактивную позицию сейчас занял лондонский Челси. "Синие" уже провели переговоры с представителями футболиста Шахтера для уточнения возможных финансовых параметров.

Также косвенным фактором переговоров является то, что генеральный директор Шахтера Сергей Палкин побывал на домашнем матче Челси против Эвертона, после чего он с уверенностью заявил, что 21-летний полузащитник обязательно перейдет в европейский клуб.

Британское издание отмечает, что дополнительным преимуществом лондонцев может стать присутствие в команде Михаила Мудрика, который является близким другом Георгия Судакова.

. В нынешнем сезоне Судаков сыграл за Шахтер 33 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 31 декабря 2028 года.

Напомним, что ранее фаворитами на подписание полузащитника "горняков" считались Ювентус, Наполи и Арсенал.