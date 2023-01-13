Клуб АПЛ из-за скандала выгнал лучшего бомбардира: на его место может прийти игрок Шахтера

Тренер английского Брайтона Роберто Де Дзерби решил оставить вне заявки команды бельгийца Леандро Троссара. Не исключено, что скоро его заменит один из игроков донецкого Шахтера.

Лучшим бомбардиром Брайтона в АПЛ является Леандро Троссар, который забил семь голов. Но два последних матча "чаек" игрок пропустил. И точно не сыграет против Ливерпуля в субботу, 14 января. Причины его отсутствия объяснил главный тренер команды Роберто Де Дзерби.

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"Леандро очень хорошо знает мое мнение. Во время последней тренировки перед игрой с Мидлсбро, когда он понял, что не сыграет, он покинул тренировку, ничего мне не сказав. Это не хорошо. В понедельник я разговаривал с ним и объяснил, что мне не нравится такое отношение", – заявил Роберто Де Дзерби.

Следует отметить, что три из семи своих голов в АПЛ Троссар забил именно в ворота Ливерпуля в матче на "Энфилд роуд".

Тренер добавил, что Троссар должен улучшить свое отношение, если хочет вернуться к планам Брайтона.

Хотя не исключено, что Брайтон зимой продаст игрока. Ведь к нему есть интерес со стороны других клубов. В составе "чаек" его может заменить украинский полузащитник. Речь идет о молодом таланте донецкого Шахтера Артема Бондаренко, которым активно интересуется Брайтон. Хотя в списке футболистов, которых хотел бы подписать Брайтон, есть и украинский защитник Николай Матвиенко.

Следует отметить, что Роберто Де Дзерби возглавлял донецкий Шахтер с лета 2021 года. И потому знает о сильных сторонах обоих игроков. Команду он покинул только в 2022 году, когда Россия напала на Украину.