Фьюри не доминировал с такими ребятами: Климас назвал козыри Усика

Менеджер топового украинского боксера Эгис Климас верит, что его клиент станет абсолютным чемпионом мира в хевивейте. По словам Климаса, Усик будет неудобным соперником для Тайсона Фьюри.

Бой за абсолютное чемпионство в хевивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри определит настоящего короля дивизиона. Эгис Климас уверен в победе обладателя титулов WBA, WBO, IBF, IBO.

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Менеджер, представляющий интересы Александра Усика, назвал качества украинца, которые помогут ему одолеть "Цыганского короля". Последнему принадлежит пояс WBC.

Климас: Мало кто верил, что Усик станет абсолютным чемпионом мира в крузервейте

"Целью Александра Усика всегда было стать абсолютным чемпионом мира. Мало кто верил, что он сможет это сделать в первом тяжелом весе. Никто не верил, что Усик сможет подняться в супертяжелый дивизион. Но он доказал обратное и посмотрите, где он сейчас находится.

Тайсон Фьюри отличный левша, но он не доминировал с ребятами, у которых существенно меньший рост, а у Александра и рост меньший, и он также левша", – сказал Климас.

Напомним, Фьюри 28 октября победил бывшего чемпиона UFC Франсиса Нганну раздельным решением судей, побывав во время боя в нокдауне. Усик в предыдущем поединке 26 августа одолел британца Даниэля Дюбуа.

, Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21 поединка, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.