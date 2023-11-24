Кличко припомнил, как убеждал Усика отложить оружие и вернуть на ринг

"Украинская правда" отметила лидеров Украины, куда попали представители спорта. Среди них оказался чемпион мира по боксу Александр Усик.

Будущий соперник Тайсона Фьюри оказался рядом с Андреем Шевченко, Элиной Свитолиной, Мариной Бех-Романчук, Ольгой Харлан, Александром Зинченко, Ярославом Магучих, Людмилой Лузан, Владиславом Гераскевичем и молодежной сборной Украины по футболу. Александр Усик заслужил получить свое место в топ-100 в столь мощной компании спортивных лидеров нашей страны.

Вот так Чтобы сам его не получил от чемпиона: Фьюри заверил, что даст Усику урок по боксу.

Кличко: Он жертвует свои деньги в помощь нашим защитникам

Ведь Усик отмечается не только спортивными достижениями на ринге, но и за его пределами. В начале полномасштабного вторжения России боксер отложил все спортивные планы и взял в руки оружие. Александр пополнил ряды территориальной обороны Киева.

Из-за "русского мира" пострадал и дом боксера в Ворзеле. Однако в последствии совместными силами украинским защитникам удалось выгнать врага из столицы. После чего встал вопрос будущей карьеры именитого боксера.

Мэр Киева Виталий Кличко вспомнил момент, когда убеждал Усика вернуться на ринг, где он будет более полезным для Украины, ведь через свои выступления сможет доносить миру всю правду о войне в его родной стране.

Бои за участие украинского чемпиона мира транслируют более чем в 200 странах по всей планете, поэтому это прекрасная возможность постоянно напоминать цивилизованному миру, что война в Украине продолжается.

Убеждал Александра, что он будет намного более эффективным и полезным для нашего государства, когда будет использовать спортивную трибуну для донесения и усиления сигналов Украины. Для того чтобы привлекать внимание мира и привлекать его к помощи нашей стране. Ведь поединки Усика транслируют более 200 стран. И после каждой победы в каждой стране слышат гимн Украины и видят, как поднимается победный сине-желтый флаг!

– подчеркнул Кличко-старший.

Бывший боксер отметил важность каждой победы для нашей страны в столь сложное для нее время.

"Для нас очень важны победы! Победы каждого украинца. Каждого на своем месте. И они важны как на фронте, так и в тылу, который помогает стране выстоять. Найдутся, пожалуй, и те, кто скажет: так профессиональный бокс – это бизнес, кроме спортивных достижений, это также и большие деньги, заработки. Не буду спорить. Но вопрос также и в том, как ты распоряжаешься деньгами. Я знаю очень много примеров, когда люди направляют на поддержку ВСУ большие суммы собственных средств. И они не заявляют об этом громко и публично. Александр – один из них. Он активно участвует в благотворительных аукционах. Он жертвует свои деньги на помощь нашим защитникам. Сумма личных донатов Усика на сегодняшний день уже составила более 150 миллионов гривен!", – добавил Виталий Кличко.

Напомним, что после этого Усик победил в бою-реванше Энтони Джошуа и праздновал успех в поединке с Даниэлем Дюбуа.

Мэр столицы Украины признался, что с нетерпением ждет бой Усика за звание абсолютного чемпиона мира в хевивете, где ему будет противостоять обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри. "Бой век" состоится 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии.