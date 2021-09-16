Кличко не помогал: стали известны детали подготовки Усика к бою с Джошуа

Сергей Лапин, менеджер Александра Усика, рассказал о том, что Владимира и Виталия Кличко не было в тренировочном лагере перед поединком против Энтони Джошуа.

Бой между Усиком и Джошуа за три титула в супертяжелом весе состоится 25 сентября в Лондоне.

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"Усик активно работал в тренировочном лагере. Он покажет Джошуа, кто является лучшим боксером. Ему помогает Анатолий Ломаченко.

Что касается братьев Кличко, то их в лагере не было. У Александра своя история, которую он продолжает писать. Сейчас он в супертяжелом весе, и он в оптимальных физических и психологических кондициях для боя против Джошуа", – отметил Лапин.

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