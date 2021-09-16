Кличко не помогал: стали известны детали подготовки Усика к бою с Джошуа
16 сентября 2021 , 20:42Читати новину українською
Источник:DAZN
Сергей Лапин, менеджер Александра Усика, рассказал о том, что Владимира и Виталия Кличко не было в тренировочном лагере перед поединком против Энтони Джошуа.
Бой между Усиком и Джошуа за три титула в супертяжелом весе состоится 25 сентября в Лондоне.
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"Усик активно работал в тренировочном лагере. Он покажет Джошуа, кто является лучшим боксером. Ему помогает Анатолий Ломаченко.
Что касается братьев Кличко, то их в лагере не было. У Александра своя история, которую он продолжает писать. Сейчас он в супертяжелом весе, и он в оптимальных физических и психологических кондициях для боя против Джошуа", – отметил Лапин.
Усик – Джошуа: что известно о бое
- Британец проведет защиту титулов WBA, WBO, IBF после того, как вернул их в реванше с Энди Руисом-младшим.
- Если Джошуа проиграет бой, то боксеры проведут реванш. В случае поражения Усика реванш не предусмотрен контрактом.
- Для Усика это только третий бой в тяжелом весе. Украинец становился абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.
- Усик и Джошуа – олимпийские чемпионы 2012 года.