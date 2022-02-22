В Китае были специфические условия, – Пидручный подытожил выступление на Олимпиаде-2022
Источник:Xsport
В Пекине закончились зимние Олимпийские игры. Украина вернулась с одной наградой.
Пидручный: Мы навязывали борьбу
Хотя главные ожидания на Олимпиаде-2022 были от наших биатлонистов, но награду снова получил фристайлист Александр Абраменко.
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Украинские биатлонисты продемонстрировали неплохую борьбу. Неоднократно им удавалось заезжать в двадцатку сильнейших. Однако не слишком удачная стрельба лишила их подиума.
Лидер мужской сборной по биатлону Дмитрий Пидручный подвел итоги Олимпиады в Пекине.
Не люблю ставить какие-то конкретные оценки, были хорошие гонки, где мы навязывали борьбу, поэтому не могу сказать, что были какие-то провалы. Выступили мы на своем хорошем уровне,
– сказал Дмитрий.
По словам биатлониста, на пик формы удалось выйти к Играм, однако сложные условия в Пекине помешали полностью себя проявить.
"Физическое состояние было достаточно хорошее, можно было бороться, поэтому я доволен. Но в Китае были специфические условия, возможно, из-за этого не все гонки удалось хорошо пробежать. Но если говорить о том, вышли ли мы на пик формы – думаю да. Во время Олимпиады у меня был пик формы по ходу текущего сезона", – отметил спортсмен.
Дмитрий Пидручный: что известно
- На Олимпийских играх-2022 Пидручный продемонстрировал лучший результат среди украинских биатлонистов. Он дважды финишировал 13-м – в спринте и гонке преследования.
- Дмитрий обновил свой лучший показатель в "индивидуалке" – 18-е место.
- Украинец также пробился в гонку с массовым стартом, где он финишировал 24-м.