Это какое-то безумие: украинский футболист забил гол из центра поля в чемпионате Польши – видео

Кирилл Петров отличился шикарным голом в Польше. Украинский футболист сорвал овации на трибунах, а еще и голос комментатору.

Корона, за которую выступает бывший полузащитник Колоса Петров, уступила Стали со счетом 2:1 в рамках чемпионата Польши. Однако украинский футболист сумел порадовать фанатов своей команды, пишет 24 канал.

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Сложно подобрать слова

32-летний Кирилл сумел открыть счет в матче команд по нижней части турнирной таблицы (Корона идет на 14-м месте). Но вот Петров сделай это не как бы. Украинский футболист на 9-й минуте матча получил право исполнить штрафной удар. Кирилл не заставил себя ждать, а сразу после назначения наказания футболистам Стали решил быстренько разыграть стандарт. Петров моментально выстрелил по воротам соперника из центра поля, попав в створ ворот и опрокинув голкипера Стали. Трубуны и комментатор были в шоке.

Видео невероятного гола Петрова: