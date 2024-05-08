У Дмитрия Ризныка может появиться конкурент: Шахтер подписал нового голкипера

Сейчас основным голкипером Шахтера является Дмитрий Ризнык, который перешел к "горнякам" в 2023 году. Однако донецкий клуб уже достиг договоренности с новым вратарем.

Голкипер Колоса и олимпийской сборной Украины Кирилл Фесюн летом станет игроком Шахтера. Клуб уже достиг договоренности по трансферу.

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Кирилл Фесюн переходит в Шахтер

Молодой голкипер покинет Колос уже летом. Шахтер уже договорился о его трансфере и должен заплатить команде из Ковалевки 3 миллиона евро.

Часть средств от продажи Фесюна Колос направит на усиление игрового состава перед началом сезона-2024/2025.

В сезоне-2023/2024 Кирилл Фесюн провел за Колос 26 матчей, в которых пропустил 24 гола и 12 раз ворота оставались "сухими".

Сейчас Колос занимает 9 позицию в турнирной таблице УПЛ, заработав 29 баллов. В то же время Шахтер является лидером чемпионата.