Кими Райкконен объявил об окончании карьеры в Формуле-1

Легендарный гонщик Кими Райкконен объявил, что проводит свой последний сезон в Формуле-1. В 2007 году он стал чемпионом.

О решении закончить карьеру в Формуле-1 Кими Райкконен известил на своей странице в инстаграме.

"Это оно. Это будет мой последний сезон в Формуле 1. Это решение я принял прошлой зимой. Это было нелегкое решение, но после этого сезона пришло время для новых вещей. Несмотря на то, что сезон еще продолжается, я хочу сказать спасибо своей семье, всем моим командам, всем, кто участвует в моей гоночной карьере, и в особенности всем вам, большим болельщикам, которые болеют за меня все это время. Формула-1 может для меня закончиться, но в жизни есть еще много чего, что я хочу почувствовать и насладиться. До встречи", – написал Кими Райкконен.

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Кими Райкконен, которому в конце сезона будет 42 года, дебютировал в Формуле-1 в 2001 году на гран-при Австралии за команду Sauber. В 2021 году он проводит свой 19-й сезон в Формуле-1.

В 2007 году он стал чемпионом Формулы-1 в качестве пилота Ferrari. До этого в 2003 и 2005 годах становился вице-чемпионом. Тогда он выступал за команду McLaren.

В 2010 году Райкконен на два года покинул Формулу-1, перейдя в ралли. В 2012 году вернулся, став пилотом команды Lotus. После этого было и его возвращение в Ferrari. С 2019 года выступает за команду Alfa Romeo.

Всего за время выступлений в Формуле-1 Iceman (такое прозвище имеет Райкконен) побеждал в 21 гонке. В общем он 103 раза попадал на подиум.