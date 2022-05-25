Килиан Мбаппе остался в ПСЖ: теперь он стал большим и влиятельным

Ситуация с продолжением карьеры Килиана Мбаппе разрешилась настолько быстро, что некоторые даже не до конца осознали, что произошло на самом деле. На самом же деле французский нападающий сделал очередной шаг к своей легендарности. Правда, иногда это может закончиться забронзованием еще при жизни. Но обо всем по очереди.

Весь прошлый сезон Мбаппе только и говорил о том, как он мечтает перейти в мадридский "Реал". Здесь были и ностальгические фотографии 14-летнего юноши, стена спальни которого увешана фотографиями Криштиану Роналду в составе "сливочных". И постоянные слухи о том, что он отказался от очередного предложения ПСЖ продлить сделку.

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В общем, все шло к тому, что летом 2022 года Мбаппе скажет bon voyage и отправится в Мадрид свободным агентом. Там уже, наверное, подсчитывали, сколько денег принесет подписание такого футболиста. Хотя и потратиться на него придется немало.

Но случилось не так, как предполагалось. И Мбаппе достаточно неожиданно подписал новый контракт с ПСЖ. На три года. И заоблачные деньги. Речь идет как о зарплате (100 миллионов евро в год), так и бонусе за подписание (130 миллионов евро).

Такому решению возмутились не только в "Реале" и болельщики клуба, но и руководство испанской Ла Лиги. Приход такого игрока значительно поднимал рейтинги чемпионата.



Мбаппе "бросил" Реал, как мяч между игроков мадридского клуба / Фото Getty Images

Деньги решают все? Почти

Многие обвиняют Мбаппе в том, что он повелся на деньги, которые ему предложили в ПСЖ. И выбрал их вместо мечты. Хотя "Реал" тоже был готов фактически озолотить его. И даже была информация, что предложения обоих клубов по финансам почти одинаковы. Так что получается, что дело не в деньгах. Тогда в чем?

Влияние

Нынешним звездам недостаточно играть в футбол. Вокруг них большая команда, и именно они хотят принимать решения о деятельности клуба. Не будет удивительно, если Мбаппе станет едва ли не ключевой фигурой в принятии решений в ПСЖ. Так, как это делал Лео Месси в "Барселоне". Правда, чем это закончилось для испанского клуба все помнят – безумные долги и прощание со своей звездой, которое можно описать только словом фиаско.

Подтверждение этих слов можно будет ожидать летом, когда состоятся перестановки в руководстве клуба, а именно кто будет спортивным директором. Вряд ли Леонардо, который сейчас занимает эту должность.

Еще один вопрос – тренерское кресло. Кто только не выражал недовольство работой Маурисио Почеттино. По всей вероятности, летом его может заменить Зинедин Зидан. Его как раз и можно заманить в Париж работой с Мбаппе. И самого Мбаппе удержать обещанием назначить Зизу.

Кроме нового тренера и спортивного директора, по всей вероятности, летом речь пойдет о значительном обновлении состава команды. Все ради Лиги чемпионов – трофей, пока так и не покорившийся французу. И здесь тоже у Мбаппе может быть решающее слово.

Было бы у него все это, если бы он сейчас перешел в "Реал"? Вряд ли. Там свои лидеры и центры принятия решений.

Мбаппе теперь – главная звезда Парижа

Еще одна важная "победа" Мбаппе – теперь он главная звезда ПСЖ. Ему удалось оставить позади Неймара. И удержаться под давлением величия Месси. Именно вокруг Мбаппе теперь будет строиться клуб. Он главный. Его любят фанаты, а после решения остаться будут носить на руках. Неймар и Месси останутся "маркетинговыми" футболистами для ПСЖ – будут приносить деньги за продажу футболок.



Месси не стал на пути к величию Мбаппе / Фото Getty Images

Путь в "Реал" все еще остается открытым

Вероятность того, что Мбаппе станет игроком "Реала", все еще остается. Нет, не в этом сезоне. Но президент клуба Флорентино Перес понимает, какую пользу игрок может принести ему. Обиды оюразами, а деньги он умеет считать. Мбаппе всего 23 года. Если все будет хорошо, то его ждет долгая карьера. И если он перейдет через три года свободным агентом, то ему будет только 26 – это как раз возраст футбольной зрелости. А можно постараться купить его и раньше, а не ждать до последнего. За 24-летнего Криштиану Роналду в свое время не поскупились выложить более 93 миллионов евро. А чем сейчас ситуация другая?

И еще немного о преданности

Когда все говорят о том, что Мбаппе предал "Реал", подписав новый контракт с ПСЖ, то почему-то упускают тот факт, что француз одновременно вел переговоры и с "Ливерпулем". Если бы он так беспрекословно хотел перейти в "галактикос", то вряд ли бы говорил с другими клубами.