Может стать соперником Украины: звездный Килиан Мбаппе намерен сыграть на Олимпийских играх

Нападающий ПСЖ мечтает о выступлениях на домашней Олимпиаде. Килиан даже готов выдвигать требования своей новой команде ради участия в этом турнире.

Следующим летом в Париже пройдут Олимпийские игры-2024. Среди них будет и футбольное соревнование между 16 сборными со всего мира.

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Участником станет и сборная Франции, получившая место на турнире благодаря статусу страны-хозяйки. В самой стране всерьез настроены зажечь на Олимпиаде.

Пополнить олимпийскую сборную может один из лучших футболистов мира Килиан Мбаппе. Местные СМИ уверяют, что 24-летний форвард сам изъявляет желание сыграть на домашнем турнире.

Мбаппе хочет на Олимпиаду

Игрок даже будет ставить условие перед следующим клубом, чтобы не мешали ему поехать на Олимпиаду и пропустить часть предсезонных сборов. Эту инициативу Килиана поддерживает французская федерация и тренер команды Сильвен Рипполь.

По правилам, в заявку олимпийской сборной должны попасть не менее 19 игроков в возрасте до 23 лет. Еще три слота тренеры могут использовать на футболистов всех возрастов.

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Франция созывает ветеранов

Именно одно из этих мест Мбаппе и должно занять. Также Рипполь намерен вызвать на Олимпиаду заслуженных ветеранов в лице Уго Льориса и Рафаэля Варана.

Напомним, что на последнем молодежном Евро Франция дошла до четвертьфинала, где вылетела из Украины. Команда Руслана Ротаня также выступит на Олимпийских играх впервые в истории.