Понимал, что мы едем в ад – чемпион мира по кикбоксингу о военной службе в Луганской области

Чемпион мира по кикбоксингу Роман Щербатюк два месяца назад взял в руки оружие, чтобы оградить страну от российских оккупантов. Теперь спортсмен намерен выступить на международном турнире.

Щербатюк: Запомнил на всю жизнь: "Добро пожаловать в Попасную"

Роман рассказал, как защищал Украину от российских оккупантов. Титулованный спортсмен успел побывать в "горячих точках".

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"В первый день все было хаотично. Уже 24 февраля мы поехали на новый блокпост "Черкасская дамба" на усиление полицейских. Потом начались организационные процессы, через три дня было уже очень много людей. За 3 – 4 дня тероборона была полностью укомплектована. Нам выдали оружие", – сказал кикбоксер.

Затем Роман отправился в Луганскую область. Он припомнил свое пребывание на передовой.

Когда мы отправились в Луганскую область, поняли, что "наркоманы и алкоголики" закончились. Против нас воевала хорошо подготовленная армия – вагнеровцы, кадыровцы, русские военные. Расслабляться было нельзя. Надо было ежесекундно быть максимально собранными. Ехали в Попасную на БМП. Мы впервые видели такой транспорт. Вокруг взрывы, огонь, зарево. Понимал, что мы реально едем в ад. Когда увидел разбитые дома, возникло ощущение, будто все это какой-то сюр,

– рассказал спортсмен.

Как кадры из жуткого фильма

Предшествуя на передовой Романа окутала паника, ему казалось, что он главный герой фильма о войне.

"Как будто этого всего не может быть на самом деле, как это картинка из видеоигры. Как миссия-превью в компьютерных шутерах. Разрушено все, пылает, ночь.

Когда добрались места высадки, началась паника. Сержант Вишневецкий научил меня: "Если слышишь свист – ложись". Во время каждого свиста я падал на землю. Я еще не понимал, далеко это или близко. Я падал, вставал с тяжелым рюкзаком и продолжал уходить. И это тоже было, как отрывки из фильма о войне. А я – персонаж.

Нас встретили ребята, мы дошли до места дислокации. Потом наш командир говорит нам фразу, которую я запомнил на всю жизнь: "Добро пожаловать в Попасную"", – вспомнил Щербатюк.

С фронта на ринг, с ринга на фронт