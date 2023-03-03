В боях за Донецкую область погиб известный запорожский кикбоксер Олег Рысак

Молодой человек скончался в октябре во время защиты Донецкой области от оккупантов. Спортсмен из Запорожья служил Украине почти четыре года.

Уже девять лет Украина борется за свою независимость в войне против России. Террористы напали на нашу страну с целью ее уничтожения и оккупации земель, поэтому многие ребята пошли защищать Родину с оружием в руках.

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Среди защитников немало представителей спорта. К сожалению, не все они возвращаются в живых. Об очередной потере сообщил Спортивный комитет Украины на своей странице в фейсбуке.

На войне погиб кикбоксер WAKO Олег Рысак. Спортсмен из Запорожья был победителем Кубка мира и Европы по кикбоксингу WAKO в разделе фул-контакт в 2016 году, многократным чемпионом Украины и имел звание кандидата в мастера спорта.

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Олег вступил в Вооруженные силы Украины еще в 2019 году, а с начала полномасштабного вторжения находился в горячих точках. 24 октября Рысак был убит в боях за освобождение Донбасса. На момент смерти ему было 25 лет…

Отметим, что в декабре возле города-героя Донецкой области погиб член ультрас Динамо Олег Рыбальченко. Парень еще с 2014 года защищал Родину от окупантов. Светлая память Героям Украины!