Вже дев'ять років Україна веде боротьбу за свою незалежність у війні проти Росії. Терористи напали на нашу країну з метою її знищення та окупації земель, тому чимало хлопців та дівчат пішли захищати Батьківщину зі зброєю в руках.

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Серед захисників чимало представників спорту. На жаль, не всі вони повертаються живими. Про чергову втрату повідомив Спортивний комітет України на своїй сторінці у фейсбук.

На війні загинув кікбоксер WAKO Олег Рисак. Спортсмен з Запоріжжя був переможцем Кубку світу та Європи з кікбоксингу WAKO в розділі фул-контакт у 2016 році, багаторазовим чемпіоном України та мав звання кандидата у майстри спорту.

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Олег вступив до Збройних сил України ще у 2019 році, а з початку повномасштабного вторгнення знаходився у гарячих точках. 24 жовтня Рисак був вбитий у боях за звільнення Донеччини. На момент смерті йому було 25 років…

Відзначимо, що у грудні біля міста-героя на Донеччині загинув член ультрас Динамо Олег Рибальченко. Хлопець ще з 2014 року захищав Батьківщину від окупантів. Світла пам'ять Героям України!