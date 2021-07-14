Киевское Динамо в своих соцсетях использовало фотографию болельщиков российского клуба

Киевское Динамо начало продажу абонементов на матчи команды в новом сезоне. Вот только для иллюстрации использовали фотографию болельщиков российского клуба.

14 июля на сайте Динамо была опубликована информация о старте продаж абонементов. Абонемент можно купить как на целый сезон, так и на половину. Они выполнены в двух цветах – синем и сером, а на нем изображены игроки клуба (как нынешние, так и бывшие), так и болельщики с клубными шарфами.

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Информацию о старте продаж абонементов запустили и в социальных сетях клуба. Вот только там допустили ошибку. И в фон дали фотографию с болельщиками московского Динамо. Такую ошибку высмеяли болельщики киевского клуба из WBC.

"Есть к руководству клуба только один вопрос, дизайнера уволят или вы окончательно потеряли чувство реальности", – говорится в сообщении болельщиков Динамо.

Правда после этого на страницах Динамо заменили фон в сообщении про абонементы. Там теперь только контур НСК "Олимпийский" и болельщиков.