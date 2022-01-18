В Киеве построят многофункциональную спортивную арену к Евробаскету: проект и расположение

Украина хочет принять матчи мужского чемпионата Европы по баскетболу среди национальных сборных в 2025 году (Евробаскет-2025) на самом высоком уровне. Представители ФИБА Европа прибыли в Украину для оценки состояния готовности к проведению соревнований в Киеве и Львове.

В Офисе Президента рассказали о планах постройки в Киеве многофункциональной спортивной арены на 15 тысяч 880 зрителей, которая будет расположена на левом берегу Днепра, возле Международного выставочного центра, и будет отвечать всем требованиям для проведения финального этапа Евробаскета-2025.

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Ввод ее в эксплуатацию ожидается в декабре 2024 года. Поблизости планируется создать большую парковую зону.

Проект арены:

Кроме того комиссия ФИБА Европа 17 января посетила Львов, где ознакомилась с проектом строительства многофункциональной арены на 10 тысяч зрительских мест. Эта площадка сможет принимать игры группового этапа турнира. Арена должна быть готова не позже ноября 2024 года.

Как в ФИБА оценивают готовность Украины

Руководитель отдела соревнований ФИБА Европа Любомир Мандич отметил, что для них очень важно наблюдать такую ​​мощную поддержку заявки на проведение Евробаскета на уровне руководства Украинского государства и увидеть четкие конкретные планы.

Он отметил слаженную работу и высокий уровень координации центральных и местных властей в подготовке к Евробаскету.

"Обычно такие вопросы больше волнуют местные власти. А у вас мы видим, что политическая поддержка идет до самого высокого уровня. Это производит сильное впечатление", – сказал Любомир Мандич.

Генеральный директор FIBA ​​Europe Properties Моника Пухнер отметила важность того, что в Украине идет масштабное развитие спортивной инфраструктуры, и это происходит не только ради Евробаскета.