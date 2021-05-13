Легенды Динамо почтили память Валерия Лобановского
Почтить память легендарного футболиста пришли на Байковое кладбище в Киеве, где похоронен тренер, и к колоннаде стадиона "Динамо" имени Валери Лобановского.
Примечательно 19 лет назад не стало Валерия Лобановского: бессмертные цитаты Мэтра киевского Динамо
Почтить память Лобановского пришли легенды Динамо Владимир Бессонов, Алексей Михайличенко, Владимир Мунтян и другие.
Владимир Бессонов / Фото Динамо
Алексей Михайличенко / Фото Динамо
Представители Украинской ассоциации футбола (УАФ) также возложили цветы к могиле наставника на Байковом кладбище и к памятнику Мэтру.
Почтить светлую память Лобановского приехали главный тренер юношеской сборной Украины U-16 Олег Кузнецов, главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Владимир Езерский, тренеры молодежной сборной Украины U-21 Василий Кардаш и Виталий Рева, а также известный экс-футболист Владислав Ващук.
Фото: УАФ
Фото: УАФ
Фото: УАФ
Фото: УАФ
- Лобановский – многолетний наставник киевского Динамо, во главе которого дважды выигрывал Кубок обладателей кубков и один раз Суперкубок Европы. Входит в рейтинг лучших тренеров в истории футбола по версиям World Soccer, France Football, ESPN, УЕФА. Умер в 2002 году.