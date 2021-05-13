Легенды Динамо почтили память Валерия Лобановского

Почтить память легендарного футболиста пришли на Байковое кладбище в Киеве, где похоронен тренер, и к колоннаде стадиона "Динамо" имени Валери Лобановского.

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Почтить память Лобановского пришли легенды Динамо Владимир Бессонов, Алексей Михайличенко, Владимир Мунтян и другие.


Владимир Бессонов​ / Фото Динамо

Алексей Михайличенко / Фото Динамо

Представители Украинской ассоциации футбола (УАФ) также возложили цветы к могиле наставника на Байковом кладбище и к памятнику Мэтру.

Почтить светлую память Лобановского приехали главный тренер юношеской сборной Украины U-16 Олег Кузнецов, главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Владимир Езерский, тренеры молодежной сборной Украины U-21 Василий Кардаш и Виталий Рева, а также известный экс-футболист Владислав Ващук.


Фото: УАФ

​Фото: УАФ

​Фото: УАФ

​Фото: УАФ

  • Лобановский – многолетний наставник киевского Динамо, во главе которого дважды выигрывал Кубок обладателей кубков и один раз Суперкубок Европы. Входит в рейтинг лучших тренеров в истории футбола по версиям World Soccer, France Football, ESPN, УЕФА. Умер в 2002 году.